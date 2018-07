PSG : Tuchel et la méthode Dortmund à Paris, « il va s’en sortir »

Dans : PSG, Ligue 1, Bundesliga.

Avant le match amical entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Niko Kovac a tenu à dire tout le bien qu'il pensait de Thomas Tuchel.

Il n'aurait sûrement pas été sur le banc de touche du Bayern si Thomas Tuchel avait accepté un poste à Munich au cours des derniers mois. Mais Niko Kovac aborde bel et bien cette nouvelle saison en tant que nouvel entraîneur du club bavarois. Et samedi, lors de l’International Champions Cup, les deux coachs, qui se sont croisés en Bundesliga, vont se retrouver lors d'un appétissant PSG-Bayern en préparation. L'occasion pour l'ancien technicien de l'Eintracht Francfort de dire que Tuchel a tout pour réussir au sein du club francilien.

« J’apprécie Thomas Tuchel. Il y a quelques années, j’étais à Dubaï avec Robert (Kovac). Thomas était aussi à Dubaï avec le Borussia Dortmund pour un entraînement de pré-saison. Nous avons vu des choses intéressantes. Il a montré qu’il était un bon entraîneur, notamment lors de la finale de la Coupe d’Allemagne il y a 2 ans, et il l’a montré en tant que coach du Borussia Dortmund. Il peut entraîner des joueurs de classe mondiale au PSG. Je suis content pour lui et je suis certain qu’il va s’en sortir. Maintenant il va y avoir beaucoup de jeunes joueurs aux entraînements, à cause de la Coupe du monde, que ce soit pour eux ou pour nous. Donc vous ne pouvez pas voir grand-chose. Je pense que Thomas va montrer au PSG ce qu’il a déjà montré en tant qu’entraîneur de Dortmund », a avoué, en conférence de presse, Kovac, qui pense donc que Tuchel peut appliquer sa méthode musclée du Borussia à Paris. A voir.