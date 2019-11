PSG : Tuchel est surcoté, il exige son départ !

Dans : PSG.

Il y a un an et demi, le Paris Saint-Germain misait sur Thomas Tuchel pour succéder à Unai Emery. Un choix qui n’est, pour l’instant, pas payant de la part de l’Emir du Qatar.

Et pour cause, Paris a été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions la saison dernière, en plus d’être détrôné par Strasbourg en Coupe de la Ligue et par Rennes en Coupe de France. Une saison catastrophique qu’il va falloir faire oublier cette année, avec l’obligation pour l’Allemand de briller sur la scène européenne s’il veut avoir une chance de continuer l'aventure. Mais sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Jérôme Alonzo a clairement indiqué qu’il ne croyait plus du tout en l’ancien manager du Borussia Dortmund…

« Il faut se poser toutes les bonnes questions : le PSG a-t-il progressé dans le jeu depuis l’arrivée de Tuchel ? Le PSG gagne-t-il les matches quand ils sont rendus difficiles ? Moi, Tuchel, je ne l’ai pas vu faire tourner un match… Fait-il des choix judicieux quand il fait tourner son effectif ? J’ai du mal… Et la balance chefs-d’oeuvre/catastrophes ? Elle penche côté catastrophes. Pour moi, la lune de miel est quasiment terminée, je suis désolé » a indiqué l’ancien gardien de but de Paris, persuadé que Thomas Tuchel n’est pas l’entraîneur qu’il faut au club de la capitale pour franchir un cap. Reste à voir ce que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi en pensent.