PSG : Tuchel est prévenu, son totem d’immunité expire en 2020

Dans : PSG, Ligue 1.

Battu par le Stade Rennais (2-1) dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est déjà sous pression.

A l’image du milieu Julian Draxler, certains joueurs n’échappent pas aux critiques. Et l’entraîneur Thomas Tuchel ne bénéficie d’aucun traitement de faveur. Il faut dire que le technicien était déjà ciblé après les échecs de la saison dernière. Du coup, certains voient déjà l’Allemand assis sur un siège éjectable dès la première défaite de ce nouvel exercice. Un constat excessif selon Didier Roustan, qui n’imagine pas un licenciement avant l’année prochaine.

« L’élimination et la façon dont ça c’est passé contre Manchester ont fait beaucoup de dégâts. (...) Ce qui a fait mal, c’est surtout la défaite contre Rennes en finale de Coupe de France. Il y a eu aussi l’élimination contre Guingamp, et c’est vrai que pour lui, ce n’est pas très bon, a commenté le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Tu es toujours menacé. Si ça se passe mal d’ici décembre, la poule de Ligue des Champions est terminée, tu vas sur un nouveau cycle et là il peut se passer des choses. (...) Mais avant décembre, au moment où l’on parle, je ne le vois pas du tout menacé, c’est beaucoup trop tôt. » Rappelons que Tuchel a prolongé son contrat jusqu’en 2021 en mai dernier.