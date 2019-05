PSG : Tuchel envoie un message direct à l'Emir et Al-Khelaifi

Dans : PSG, Ligue 1.

Même si l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions n'avait pas réellement égratigné l'image de Thomas Tuchel, la suite de la saison du PSG a largement compliqué la mission de l'entraîneur allemand arrivé l'été dernier et qui semble clairement dans le dur. Alors que des rumeurs circulent sur la possible venue de José Mourinho au poste d'entraîneur du Paris SG, Thomas Tuchel s'est livré à un petit numéro de communication après la défaite du PSG à Reims. Mais il a surtout tenu à faire comprendre que s'il partait, il fallait que ce soit de force et que les dirigeants parisiens n'auront d'autre choix que de le virer.

Car même s'il sent des vents contraires, Thomas Tuchel a lui l'intention de continuer sa mission au Paris Saint-Germain. « Si je vais rester entraîneur du PSG ? Je pense. Aujourd’hui, je peux dire oui. Mais dans le foot, ça peut changer chaque jour. Vous me le demandez souvent : je suis là. Si ça change, ce ne sera pas de mon fait. Tout le monde me pose cette question et j’ai l’impression que tout le monde sait quelque chose que je ne sais pas. Je dois être inquiet ou non ? Oui dans le football, tout va très vite », a fait remarquer l'entraîneur du Paris Saint-Germain, dont la prolongation de contrat, à priori signée il y a plusieurs semaines, n'a toujours pas été officialisée par le club de la capitale. Tout cela sur fond de réunion d'urgence au Qatar entre l'Emir et Nasser Al-Khelaifi.