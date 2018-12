PSG : Tuchel encensé, Falcao se fait cartonner au passage

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Pour ses six premiers mois, Thomas Tuchel a fait fort en réussissant à convaincre tout le monde.

Les sceptiques sur ses capacités à gérer les égos, à mettre en place un schéma de jeu adapté aux joueurs, ou à faire évoluer tactiquement cet effectif, ont été bluffés par la gestion de l’entraineur allemand. Ce dernier sait où il va, et la montée en puissance de son équipe dans son groupe de Ligue des Champions force le respect. C’est le cas de Jean-François Pérès, patron des sports d’Europe 1, et qui a également tenu à souligner la maitrise de la langue française de la part de Tuchel, ce qui veut dire beaucoup sur sa volonté d’adaptation.

« Je suis bluffé par Tuchel. Je ne l'attendais pas aussi vite à ce niveau et avec un tel degré de maitrise avec l'ensemble des paramètres. Déjà son niveau de français est remarquable, il parle beaucoup mieux que des étrangers qui sont là depuis trois, quatre, voire cinq ans, notamment Radamel Falcao qui n'arrive pas à faire une phrase correcte. C'est déjà une forme d'intelligence et de lucidité. Ensuite, j'ai aussi été bluffé par sa faculté à choisir les bons matchs pour mettre des chantiers en place pour essayer pas mal de tactiques afin d'avoir à sa disposition quand cela va devenir important en février-mars (en Ligue des Champions), voir avril si tout va bien, le plan A - le plan B - le plan C », a souligné ce journaliste et supporter avéré de l’OM, ce qui ne l’empêche pas de s’incliner quand le travail est bien fait du côté du Paris SG.