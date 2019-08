PSG : Tuchel en rêve, ce joueur est verrouillé au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Afin de renforcer le couloir gauche de sa défense, le Paris Saint-Germain a exploré plusieurs pistes depuis le début du mercato. Le nom de Dany Rose a notamment filtré, mais la piste privilégiée par Thomas Tuchel semble néanmoins être celle menant à Raphaël Guerreiro, l’excellent latéral portugais du Borussia Dortmund. Cela fait d’ailleurs plusieurs mois que Thomas Tuchel souhaite voir débarquer son ancien joueur du BVB, mais ni Antero Henrique ni Leonardo ne lui ont, pour l’instant, apporté sur un plateau.

Et cela risque d’être une nouvelle fois difficile cet été puisque, interrogé après la victoire de son équipe contre le Bayern samedi, Lucien Favre a réaffirmé sa volonté de conserver Raphaël Guerreiro. « Bien sûr, j’espère que Raphaël Guerreiro restera. Il a joué un bon match. Il était un peu fatigué à la fin, ce qui est normal car il a beaucoup défendu et a été très actif. Il a joué un rôle important sur le deuxième but en récupérant le ballon avant de le passer à gauche à Sancho. C’était une contre-attaque très importante. Rafa est un très, très bon joueur, un joueur très intelligent. Nous espérons qu’il reste » a clairement indiqué l’ancien coach de l’OGC Nice, fermant la porte à un départ de son latéral gauche au Paris Saint-Germain.