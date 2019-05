PSG : Tuchel dézingué, il n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain !

Dans : PSG, Ligue 1.

« On a gagné le championnat très tôt. On joue le match comme si c’était un amical ». Après le match nul concédé à domicile face à Nice samedi après-midi, Thomas Tuchel avait un discours très surprenant, dédouanant totalement ses joueurs de toute responsabilité et avouant publiquement qu’il avait joué cette rencontre comme un match amical. Evidemment du côté des supporters parisiens, cette déclaration a surpris. Et pour Jonathan MacHardy, elle est carrément inadmissible. Sur l’antenne de RMC, le chroniqueur de l’After a ainsi poussé un gros coup de gueule envers le coach allemand…

« Que le PSG enchaîne les contre-performances depuis qu’ils sont champions, à la rigueur, on peut trouver des explications sans l’excuser. Mais que Tuchel arrive avec une posture : ‘Oui, on les excuse’. Je trouve que c’est inadmissible. Il ne doit pas dire que le PSG est en mode match amical. Son discours, s’il avait conscience d’être à la tête de l’équipe qu’il entraîne, ça serait : ‘C’est inadmissible, on est le PSG, on doit gagner tous les matchs’. Il passe son temps à dire qu’il manque de joueurs, qu’il n’a pas eu les joueurs qu’il voulait. Il évoque toujours son mécontentement sportif. J’aimerais l’entendre dire : ‘J’ai conscience d’être l’entraîneur du PSG, et de finir la saison en roue libre, même s’il y a des explications, c’est juste inadmissible’. C’est tout » a confié le consultant dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si le PSG sera en mode match amical pour les trois derniers matchs de la saison. Si c’était le cas, alors Thomas Tuchel devrait essuyer encore de nombreuses critiques.