PSG : Tuchel demande à Mbappé d’agir au lieu de l’ouvrir

Dans : PSG, Ligue 1.

Attendu ce jeudi en conférence de presse, Thomas Tuchel n’a pas échappé aux questions sur le message de Kylian Mbappé.

Lors de la cérémonie des Trophées UNFP dimanche soir, l’attaquant français a réclamé davantage de responsabilités au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Mais qu’en a pensé l’entraîneur parisien ? Interrogé par les médias, le technicien s’est dit « partagé ». En effet, l'Allemand a d’abord souligné le bon côté. « Il a toujours eu de grandes ambitions, il a beaucoup de confiance, a réagi Tuchel. Il a décidé de faire ce speech, il a des idées, il est très intelligent, il sait clairement ce qu’il fait et à quel moment. »

Tuchel n’a pas aimé

« Mais d'un autre côté, il est invité à prendre des responsabilités, tout le monde y est invité, pas besoin de speech pour ça, a nuancé le coach du PSG. Chaque joueur est invité à être professionnel. Il est spécial, il veut toujours marquer et gagner tous les trophées possibles. Les gars comme ça sont spéciaux, on doit l'accepter. Ce n'est pas personnel, je ne suis pas en colère. » Il n’empêche que Tuchel aurait préféré que son attaquant se taise et devienne un leader par ses actes.

« Son poste ? Je ne vais pas me prendre la tête avec ce discours ! Il sait ce qu’il peut faire, on parle tous les jours. On a une relation fiable et de confiance. Il doit prouver au quotidien qu’il est le plus professionnel et le meilleur, a-t-il conseillé. C’est une décision qui ne se prend comme ça, après un discours ou en conférence de presse… c’est à l’entraînement ! Tout le monde doit se battre pour être titulaire, c’est le sport ! » En ce qui concerne Tuchel, les propos de Mbappé ne changeront rien.