PSG : Tuchel débarque à Paris avec sa petite armée

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que le staff d'Unai Emery l'a suivi à Arsenal, Thomas Tuchel construit peu à peu sa garde rapprochée au sein du Paris Saint-Germain.

Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Un peu plus de deux semaines après sa présentation officielle au Parc des Princes, Thomas Tuchel travaille d'arrache-pied pour finaliser son staff. Avant la reprise de l'entraînement, prévue le 2 juillet prochain à Saint-Germain-en-Laye, l'entraîneur allemand va composer son équipe. Et celle-ci prend forme au fil des jours.

En effet, selon Paris United, Tuchel connaît désormais le nom de son futur adjoint au PSG. Puisque la venue d'Arno Michels, son bras droit historique passé par Mayence et le Borussia Dortmund, est confirmée. Comme les arrivées de Rainer Schrey, en tant que préparateur physique, et de Benjamin Weber, débarquant avec un statut d'analyste vidéo. Ce trio, probablement renforcé par Zlost Löw au cours des prochains jours, formera donc le staff de Tuchel à Paris, où Zoumana Camara aura également un rôle clé. Une fois recomposé, tout ce petit monde se mettra donc au boulot pour réaliser la meilleure saison possible en Ligue 1, mais surtout en Ligue des Champions.