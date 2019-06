PSG : Tuchel craque, il n’en peut plus de Kimpembe

Dans : PSG, Mercato.

Après 2017, 2019 ? Le Paris Saint-Germain pourrait bien préparer un marché des transferts complètement fou, surtout si Leonardo revenait aux manettes.

En attendant, la situation est toujours assez confuse, entre le travail effectué en amont par Antero Henrique, et les volontés de Thomas Tuchel. L’entraineur allemand n’est pas satisfait de sa défense centrale, un dossier qui ne semblait pas prioritaire, notamment par rapport à celui du milieu de terrain. Mais entre Jérôme Boateng, qu’il rêve toujours de faire venir, et le forcing pour Matthijs de Ligt, le PSG pourrait bien changer de défense, et pas qu’un peu.

Car si l’avenir de Thiago Silva est désormais compromis en cas d’arrivée majeure, Le Parisien révèle que la situation de Presnel Kimpembe est aussi inquiétante. Auteur d’une deuxième partie de saison catastrophique, sans compter son intervention en vidéo pour expliquer que les Parisiens avaient pris le match face à Manchester United par-dessus la jambe, le champion du monde a terminé à côté de la plaque à tous les niveaux. Et s’il a toujours défendu son joueur devant les médias, Thomas Tuchel penserait totalement autre chose en privé. Le quotidien francilien annonce que l’entraineur du Paris SG n’a plus vraiment confiance en son jeune français, et le club de la capitale pourrait avoir à sérieusement discuter d’un transfert cet été, ce qui n’avait jamais été abordé jusqu’à présent.