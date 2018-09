PSG : Tuchel confirme, la MCN a pris cher en interne

Dans : PSG, Ligue 1.

Quatre jours après la défaite à Liverpool (3-2) en Ligue des Champions, Thomas Tuchel est revenu sur la prestation du Paris Saint-Germain.

Sans surprise, l’entraîneur parisien a été interrogé sur ses attaquants Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar qui n’ont pas réussi à se trouver. Et le technicien ne sait toujours pas pourquoi. « C’est une question difficile. C’est clair qu’ils ont manqué de présence dans ce match. Mais ils ont été décisifs dans d’autres matchs cette saison », a commenté l’Allemand, qui ne s’est pas gêné pour recadrer la MCN jugée réticente dans son repli défensif.

« Ce n’était pas une performance de top, top niveau, c’est clair, a-t-il reconnu. Il faudrait peut-être poser la question aux joueurs. Ils savent qu'ils ont manqué de présence. Nous en avons parlé dans le vestiaire. C’est un effort que doit faire toute l’équipe. Nous devons regarder l’intensité, on doit s’améliorer en tant qu’équipe. » Au passage, le coach du PSG a précisé qu’il n’y avait « pas de problème » avec Cavani malgré sa sortie à la 80e minute.

« Si nous jouons comme des merdes... »

Il s’agissait seulement du choix tactique d’un entraîneur pointilleux, et désormais focalisé sur le contenu des matchs, et non sur les résultats. « Si nous jouons comme des merdes, il faut le critiquer, même si nous avons gagné. L’important, c’est comment on joue. C’est mon message. Il faut toujours vouloir s'améliorer et montrer le meilleur, tous ensemble en équipe », a prévenu Tuchel, dont le discours en interne était sûrement plus musclé.