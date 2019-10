PSG : Tuchel chouine, ça sent la défaite à Nice

Dans : PSG, Ligue 1, OGCN.

Reprise après la trêve internationale ce vendredi pour la Ligue 1, et le fait que le PSG soit le premier de cordée n’arrange pas du tout Thomas Tuchel.

L’entraineur parisien s’est plaint de devoir enchainer si rapidement par un match alors que ses joueurs sont à peine revenus. Et tout ça sans parler des blessés comme Neymar et Gueye. Bref, le timing n’est pas idéal et le coach allemand se prépare à une rencontre difficile, même si Nice est également amoindri. Pour l’éditorialiste du Parisien, cela ressemble tout de même beaucoup aux difficultés rencontrées par le PSG avant le match face à Reims, perdu à domicile, et laisse donc présager une contre-performance des Parisiens sur la Côte d’Azur.

« L’entraineur du PSG est un chef de chantier à la tête d’un des plus grands projets d’Europe, obligé de bidouiller comme un vulgaire bricoleur du dimanche. C’est dans ce genre de situation que Paris doit démontrer la qualité de sa profondeur de banc. Une tâche qui incombera à Kimpembe, Diallo, Kurzawa, Herrera, Paredes, Choupo-Moting ou Icardi, alors que Mbappé et Cavani pourraient effectuer leur retour en cours de match. Cela ressemble au scénario de l’avant-match de la défaite devant Reims. Tuchel a déjà sorti le parapluie », a ainsi prévenu Bertrand Métayer. Une équipe amoindrie et une sortie préventive, mais il n’empêche, une troisième défaite en Ligue 1 aussi tôt dans la saison commencerait à faire très mauvais genre, même si elle ne remettrait pas forcément en cause la première place du PSG.