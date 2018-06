PSG : Tuchel catastrophé par les latéraux, Henrique a une solution à 35 ME

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Thomas Tuchel a très rapidement identifié un problème majeur au Paris Saint-Germain. Après avoir visionné les rencontres de la saison passée, l’entraineur allemand n’aurait pas du tout été satisfait par les performances des différents latéraux.

Et notamment à gauche ou aucun des deux joueurs en concurrence ne pourrait être conservé. Un coup de balai qui débouchera bien évidemment sur au moins une arrivée. Et c’est pourquoi Tuttosport annonce qu’Antero Henrique s’est remis à travailler sur une piste de longue date. Celle menant à Faouzhi Ghoulam, qui a prolongé son contrat avec Naples cette saison malgré sa longue indisponibilité sur blessure.

La preuve que le club italien compte sur lui, ou du moins espère l’avoir sous contrat pour éviter qu’il ne parte libre cet été. Le média transalpin affirme que le directeur sportif parisien a renoué le contact avec l’entourage de l’Algérien, qu’il apprécie particulièrement et avait déjà tenté de faire venir il y a un an de cela. Suivi également par Manchester United, l’ancien de Saint-Etienne pourrait partir en cas d’offre à 35 ME. Reste à savoir si le PSG est prêt à aller jusque-là, et surtout si Thomas Tuchel apprécie autant Ghoulam qu’Henrique, qui semble s’en tenir à son carnet d’adresse habituel malgré l’arrivée d’un nouvel entraineur.