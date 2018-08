PSG : Tuchel avoue être perdu avec ses gardiens

Dans : PSG, Ligue 1.

Clairement « short » au poste de latéral gauche ou à celui de milieu défensif, le PSG est en surcharge pour celui de gardien de but.

Le club de la capitale en possède trois, pour bien évidemment une seule place. Gianluigi Buffon vient d’arriver et est considéré comme le numéro 1. Néanmoins, l’Italien ne dispute plus vraiment de saisons à 50 matchs, et il sera en plus suspendu pour le début de la Ligue des Champions. La concurrence est ouverte, et Kevin Trapp ainsi qu’Alphonse Areola ont comme point commun de ne pas avoir du tout envie de partir de Paris. Résultat, Thomas Tuchel a confié en conférence de presse qu’il n’avait pas encore pris de décision. En tout cas, la solution de mettre un gardien différent pour chaque compétition ne séduit pas vraiment l’entraineur allemand.

« Je ne suis pas un grand fan de séparer les compétitions. Cela veut dire qu’un gardien débute telle ou telle compétition sans avoir joué avant. Mais le modèle classique de numéro 1 et numéro 2 est peut-être aussi obsolète. On cherche la meilleure solution. J’ai trois gardiens, chacun peut être numéro 1. Mais ce n’est pas encore le moment de prendre une décision. Je dois d’abord discuter avec le staff et avec eux », a assuré l’ancien coach de Dortmund, qui attend que tout le monde soit à son pic de forme pour prendre ses décisions. Pour le moment, la place est en tout cas toujours à prendre.