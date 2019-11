PSG : Tuchel accusé, il fait vraiment n’importe quoi !

Dans : PSG.

Sans que cela n'impacte pour le moment les résultats, le PSG se retrouve trop souvent privé de ses meilleurs joueurs. L’infirmerie ne désemplit pas, et cela pose question.



Parvenir à gagner des matchs de Ligue des Champions et de Ligue 1 à l’automne avec un effectif réduit, Thomas Tuchel commence à en avoir l’habitude. Cele passe, dans la difficulté, mais ce sera insuffisant lorsque les matchs couperets tomberont. Cela avait déjà coûté cher au PSG la saison passée, et la sanction risque d’être la même si Paris affronte un grand d’Europe avec 4 ou 5 absents à chaque fois. Pour expliquer ce problème, Mohamed Bouhafsi n’y va pas avec le dos de la cuillère, critiquant clairement l’incohérence du fonctionnement de Tuchel et de son staff, dont les méthodes ne conviennent tout simplement pas.



« Le discours de Tuchel n’est pas à la hauteur d’un entraineur qui joue la Ligue des Champions. Le PSG n’a pas de difficulté en Ligue 1, on peut attendre un discours plus compétitif. Il faut se poser les bonnes questions : le staff médical est bon, lorsque tu as autant de blessés il faut changer la préparation. Il faut changer la préparation athlétique des matchs, mais aussi la façon dont les rencontres sont préparés avec trop de travail foncier. Il y a des gens au sein du club qui se plaignent de cela. Il y a des matchs tous les 3 jours, il faut gérer », a lancé le rédacteur en chef du football sur RMC Sport. Une attaque frontale, qui accuse le coach du PSG de ne pas baisser suffisamment le pied lors des entrainements.