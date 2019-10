PSG : Tuchel a un chouchou dans le vestiaire et ne s'en cache pas

Dans : PSG, Ligue 1.

Impossible de refaire le monde, mais impossible de ne pas se demander non plus si le PSG aurait coulé à ce point contre Manchester United la saison dernière avec Idrissa Gueye dans ses rangs.

Déjà à l’époque, Thomas Tuchel avait fait le forcing pour le faire venir d’Everton en janvier, mais Antero Henrique s’y était fermement opposé, préférant faire signer Leandro Paredes, pour beaucoup plus cher cela va sans dire. Le Sénégalais, forcément déçu, n’a pas bronché, et a remis les bouchées doubles, terminant honorablement avec Everton avant d’atteindre la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais l’entraineur allemand n’a pas faibli et est reparti à l’action cet été, dans les contours d’un transfert qui s’est finalement bouclé fin juillet. Une arrivée que l’ancien lillois espérait de tout cœur, lui qui avait échangé au téléphone avec Tuchel avant de signer.

Le coach allemand lui avait exposé son plan et sa future utilisation, et pour le moment tout semble coller parfaitement. A tel point que, selon le New York Times qui s’est attardé sur le cas d’Idrissa Gueye, ce dernier est le véritable chouchou de Tuchel, qui n’hésite pas à le prendre en exemple devant tout le groupe pour son professionnalisme, son implication à chaque exercice à l’entrainement, et son engagement de tous les instants. De quoi faire rougir le Sénégalais, assez timide et pas forcément à l’aise avec tous ces compliments, mais qui a bien compris, à l’image de la longue embrassade après la victoire face au Real Madrid en Ligue des Champions en septembre, que Thomas Tuchel l’appréciait beaucoup, et ne s’en cachait pas.