PSG : Tuchel a un atout XXL pour gagner en Europe !

S'exprimant sur sa façon de fonctionner au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a détaillé le chemin à suivre pour arriver au sommet du football européen.

En l'espace de quelques mois à la tête du club de la capitale française, Thomas Tuchel a déjà marqué l'histoire. S'il n'a remporté qu'un seul titre pour l'instant, avec un Trophée des Champions l'été dernier, l'entraîneur allemand a effectué un départ canon en Ligue 1, avec 14 victoires de suite pour commencer. Du jamais vu au PSG et dans l'ère moderne des cinq grands championnats européens. Ce qui signifie donc que l'ancien de Dortmund a déjà réussi à imposer un peu sa patte à Paris, même si beaucoup de travail reste à effectuer pour remplir l'objectif final en C1. Entre le mouvement, l'organisation, l'intensité et le mental, les joueurs franciliens doivent encore progresser pour former un vrai collectif. C'est en tout cas ce qu'explique Tuchel.

« Pour moi, le plus important c’est de s’entraîner toutes les semaines de la même manière. Pas en se disant que c’est un match de championnat ou de coupe contre une équipe de seconde division, alors que si c’est un match de Ligue des Champions, il faut se concentrer plus. Non, notre talent nous oblige à donner le meilleur de nous-mêmes. C’est un état d’esprit que Daniel Alves possède, par exemple. Je pense que c’est pour cela qu’il a gagné tous ses trophées. Maxwell l’a eu également dans sa carrière. Même s’il est avec le staff, il donnera tout ce qu’il a et ne se reposera pas une minute. C’est la mentalité des champions. L’intensité et la pression que nous mettions avant la trêve étaient très bonnes. Nous devons nous améliorer dans l’intensité et la structure, s’aider les uns les autres sur le terrain. Il faut le montrer au plus haut niveau », a lancé, sur le site de son club, le coach du PSG, qui espère donc que son groupe répondra présent, avec la manière qu'il désire, lors du rendez-vous décisif à Belgrade mardi en Ligue des Champions.