PSG : Tuchel a trouvé le joueur parfait à 20 ME au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Après s’être offert Ander Herrera et Pablo Sarabia, le Paris Saint-Germain a officialisé mardi la venue d’Abdou Diallo en provenance du Borussia Dortmund pour une somme avoisinant 32 ME. Une belle affaire pour le club de la capitale, qui a renforcé de manière significative son secteur défensif en ce début de mercato, et qui pourrait continuer dans ce sens avec la venue d’un latéral gauche dans les prochaines semaines. Malgré les présences dans l’effectif de Layvin Kurzawa et de Juan Bernat, Thomas Tuchel rêve toujours de Raphaël Guerreiro.

Polyvalent, le défenseur de 25 ans est aussi bien capable d’évoluer aux postes de latéral gauche, milieu gauche voire même milieu défensif. Une aubaine pour Thomas Tuchel, qui ferait le forcing auprès de sa direction afin d’obtenir ce renfort dont le prix est estimé à 20 ME par Bild. Pas contre la venue de l’international portugais, Leonardo examinerait actuellement la possibilité de réaliser ce transfert. Même si ce dernier pourrait être dépendant d’un départ dans ce secteur de jeu, le jeune Stanley Nsoki n’ayant par non plus trouvé de porte de sortie en dépit des intérêts prononcés de Marseille, Lille et de la Lazio à son égard.