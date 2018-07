PSG : Tuchel a été cash, Thiago Silva et Marquinhos n’ont pas bronché

Dans : PSG, Ligue 1.

A la recherche d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain s’est lancé sur deux gros coups cet été.

Ces derniers jours, on a effectivement parlé d’une offre transmise à Jérôme Boateng, ouvert à un départ du Bayern Munich. Pendant que le club francilien tente d’arracher Leonardo Bonucci au Milan AC. Autant dire que ces renforts n’ont pas le profil pour rester sur le banc des remplaçants. Thomas Tuchel, qui n’est pas fan de ses latéraux, serait-il également mécontent de sa charnière centrale ? Thiago Silva et Marquinhos pouvaient se poser la question.

Mais après la Coupe du monde 2018, les deux Brésiliens ont été rassurés au cours d’un entretien avec leur nouvel entraîneur, raconte Paris United. Le technicien leur a expliqué son intention d’évoluer dans plusieurs systèmes, notamment avec une défense à trois, ce qui explique la nécessité d’ajouter un quatrième défenseur central dans l’effectif. Thiago Silva et Marquinhos ont donc la confiance de Tuchel et n’ont pas hésité à approuver le projet de l’Allemand. La preuve, les deux internationaux auriverde pensent à écourter leurs vacances pour revenir au plus vite.