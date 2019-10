PSG : Tuchel a cinq hommes de confiance, Neymar n'est pas dans le lot

Dans : PSG, Ligue 1.

Encore une fois amoindri offensivement avant la réception d’Angers ce samedi, le Paris Saint-Germain va s’appuyer sur Neymar pour tenter de débloquer la situation.

Une habitude depuis le retour du Brésilien, qui n’a pas réussi à partir cet été, et se tourne désormais à 100 % avec son rendement en club. Les supporters passent progressivement l’éponge, mais ce n’est pas forcément le cas de tout le monde à Paris. Alors qu’il faisait partie d’un groupe très influent dans le vestiaire et auprès du staff technique la saison dernière, il avait même réussi avec Daniel Alves à déplacer des séances d’entrainement du matin à l’après-midi, Neymar ne fait plus vraiment partie de cette caste dans le vestiaire. C’est ce qu’a confié Thomas Tuchel ce vendredi, l’entraineur parisien expliquant qu'il avait cinq leaders dans son équipe.

« Il y a un groupe avec des joueurs qui échangent avec moi, qui discutent des entraînements, pour organiser des choses si on a des demandes. Il y a deux capitaines (Silva et Marquinhos), et trois autres joueurs (Mbappé, Cavani et Verratti) qui peuvent être des capitaines. C'est nécessaire qu'ils prennent ces responsabilités, les échanges sont fluides et importants. Un coach a besoin d'un groupe auprès duquel il parle d'organisation ou de sensation », a livré un Thomas Tuchel qui possède en effet avec cette quintette de quoi tâter le pouls de son vestiaire si nécessaire.