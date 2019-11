PSG : Trop de blessés, Paris a trouvé le coupable

Dans : PSG.

A chaque match, le PSG perd au moins un joueur sur blessure.

Forcément, cela empêche Thomas Tuchel de compter sur une équipe au complet, ce qu’il n’a jamais pu avoir cette saison. A Paris, tout le monde commence à s’inquiéter de voir l’infirmerie faire salle comble, ce qui était déjà le cas la saison passée, quand l’entraineur allemand a du bricoler au printemps en étant privé de 10 joueurs à certains matchs. La préparation physique et le contenu des entrainements interpellent forcément, mais pour le moment, en dehors d’un allègement d’un entrainement d’avant-match, quasiment rien n’a été changé. Mais le problème est désormais connu, du moins aux yeux de Thomas Tuchel. En effet, le coach du PSG en veut… aux matchs internationaux, qui empêchent ses joueurs de souffler et provoquent bien évidemment aussi des blessures, comme ce fut le cas avec Neymar ou Gueye récemment.

« J’espère vraiment que je n’aurai pas de nouvelles blessures à gérer. On a besoin de tous les joueurs. Je l’ai déjà dit, il y a trop de matchs internationaux. On tue les joueurs ! », a lancé un Thomas Tuchel très remonté dans les colonnes du Parisien. Le problème est en tout cas réglé pour Marco Verratti, touché face à Brest et qui a déclaré forfait pour les matchs de l’Italie, remplacé par un joueur qui plait beaucoup au PSG, Sandro Tonali… Par contre, Pablo Sarabia, qui n'avait pas été appelé, ira finalement avec la Roja pour compenser le forfait d'Adama Traoré.