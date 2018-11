PSG : Trop d'argent dans le football, Mbappé est bien d'accord

Dans : PSG, Ligue 1.

Candidat pour le titre de Ballon d’Or 2018, Kylian Mbappé pourrait encore franchir un nouveau cap dans sa carrière s’il recevait la récompense individuelle suprême.

Difficile de rêver mieux pour un joueur de seulement 19 ans, et qui enchaine les performances au plus haut niveau. Cela lui vaut déjà d’avoir fait l’objet d’un des transferts les plus chers au monde, quand il est passé de Monaco au Paris Saint-Germain à l’été 2017 pour 180 ME. Comme pour celui de Neymar, ce transfert avait beaucoup fait parler en raison des montants colossaux dépensés par les clubs pour se renforcer. Le natif de Bondy l’a reconnu dans un entretien à la télévision suisse RTS, les sommes déboursées donnent le tournis à tout le monde, y compris aux joueurs.

« J’ai été transféré pour un montant que je n’aurais jamais imaginé étant petit. J’ai voulu garder cet esprit de jeune joueur en mettant cela de côté parce que si l’on m’a pris c’est que j’étais un bon joueur de football. Je voulais montrer mes qualités dans un nouveau club et continuer de progresser. Le foot est un sport ultra-médiatisé. C’est vrai que c’est indécent mais c’est le marché qui est comme ça et c’est le monde du football qui marche comme ça. Je ne vais pas révolutionner le football. Je suis dans un système, il faut savoir le respecter et rester à sa place aussi », a reconnu Kylian Mbappé, qui sait que ces dernières années, le marché du football a totalement explosé, et ce n’est peut-être pas fini.