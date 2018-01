PSG : Trop cher, il ne sera pas la recrue phare de l'été à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Durant le dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a longtemps cherché son bonheur au poste de milieu défensif, sans jamais trouver la perle rare. Aujourd’hui, le club de la capitale est bien embêté, Thiago Motta étant régulièrement sur le carreau et Adrien Rabiot n’étant pas une pure sentinelle. Du coup, le PSG a activé la piste Lassana Diarra. Malgré le choix de se pencher sur l'ex-milieu de l'OM, une pointure pourrait débarquer cet été. Récemment, le nom de Ngolo Kanté a été évoqué. Selon plusieurs sources, l’international français de Chelsea est la priorité du PSG pour la saison prochaine.

Kanté non, Fabinho oui ?

Une information fermement démentie par ESPN, qui affirme qu’il y a peu de chances de voir débarquer l’ancien poumon de Leicester dans la capitale. Économiquement, cela représenterait un investissement colossal pour le PSG, déjà dans le viseur du fair-play financier. De plus, il n’est pas dit que l’international français souhaite quitter la Premier League. Selon le média américain, deux pistes sont d’actualité : Fabinho (AS Monaco) et Danilo Pereira (FC Porto). Ces deux milieux défensifs ont déjà été évoqués à Paris cet été, mais Antero Henrique n’avait pas trouvé d’accord avec les clubs vendeurs. La donne sera-t-elle différence en juillet 2018 ? Le feuilleton ne fait que commencer…