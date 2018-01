PSG : Trop c'est trop, le PSG est prêt à taper fort

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce dimanche soir, pour son premier match de l'année 2018, le Paris Saint-Germain se déplacera à Rennes en Coupe de France sans Edinson Cavani et Javier Pastore. Et si le premier est rentré vendredi à Paris avec un mot d'excuse, et une convocation pour un rendez-vous d'explications samedi avec Antero Henrique, le second est lui toujours aux abonnés absents. Mais pour El Flaco, les choses pourraient clairement tourner au vinaigre, l'Argentin en étant à quatre jours sans entraînement et sans une excuse valable en dehors des célèbres motifs personnels.

Car le PSG, souvent accusé d'être trop gentil avec ses joueurs, semble cette fois très mal vivre cette situation. Et selon Le Parisien, Javier Pastore ne passera pas entre les gouttes. « Les « raisons personnelles » toujours invoquées par Pastore n’ont semblé convaincre personne, puisque le feuilleton agace fortement en interne. Au PSG, on indique seulement que « la situation des deux joueurs sera traitée avec attention et fermeté », sans être en mesure d’avancer une date de retour certaine pour El Flaco (...) On est loin du cas Neymar, dont l’aller-retour au Brésil au mois de décembre avait surpris, mais dont tous les acteurs clés du PSG étaient parfaitement avisés (...) Il est plutôt ici question de respect de l’institution, de cohésion et de dynamique à moyen terme. Reste à savoir où sera Javier Pastore à cet horizon. Le meneur de jeu aimerait partir, le PSG ne serait pas contre, à condition de recevoir un gros chèque. La situation actuelle crispe un peu plus les rapports entre les protagonistes d’une histoire qui avait trop bien commencé, en 2011, pour se finir comme ça », explique le quotidien francilien, qui n’est pas loin de penser que le divorce est en train doucement mais sûrement d’être acté entre Javier Pastore et le Paris Saint-Germain.