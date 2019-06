PSG : Trois pour un poste, Al-Khelaifi va devenir fou !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

C'est probablement le symbole le plus frappant de la mauvaise gestion de l'effectif et du mercato au Paris Saint-Germain, à cet instant du mercato, le club de la capitale dispose de trois gardiens de but qui peuvent prétendre au poste de numéro 1, et les trois ont le salaire qui va avec. Sans même parler des remplaçants, Alphonse Aréola, Gianluigi Buffon et Kevin Trapp veulent profiter du marché estival des transferts pour savoir ce que le PSG souhaite faire. Et ce samedi, Paris-United avoue qu'il y a de quoi devenir dingue pour Nasser Al-Khelaifi.

Car le président qatari du Paris SG doit faire des choix alors qu'on parle du recrutement d'un nouveau gardien de but, car Areola, Buffon et Trapp ne font pas l'unanimité au PSG. « Areola est dans l’attente d’un signe clair de la part du PSG car pour lui, hors de question d’être à nouveau doublure la saison prochaine. Pareil pour Trapp qui ne s’imagine pas dans un rôle de doublure, récemment le site « Culture PSG » a évoqué un intérêt de Newcastle pour l’international allemand et c’est effectivement le cas par l’intermédiaire de Pini Zahavi. Quant à Buffon, il doit rencontrer prochainement la direction pour écouter la proposition de prolongation de son contrat et le portier italien ne semble pas vouloir raccrocher les gants se sentant capable de repartir pour une nouvelle saison », écrit Paris-United, qui démontre que du côté de l'Emir du Qatar on doit tout de même serrer la vis avant l'ouverture officielle du mercato.