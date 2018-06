PSG : Trapp ou Areola, un infiltré donne le nom de la victime de Buffon

Dans : PSG, Mercato.

Tout juste libéré, en partie, des contraintes du fair-play financier, le PSG va pouvoir entrer de plain-pied dans le mercato.

En attendant des avancées concrètes sur les joueurs de champ, le dossier des gardiens de but est le plus abouti. Plus rien ne retient désormais Gianluigi Buffon de signer à Paris, et cela devrait être le cas prochainement. Avec son énorme expérience et son salaire de superstar, l’Italien arrive dans la peau d’un titulaire, même s’il n’est plus aussi fort qu’il y a quelques années. Directement, cela fera deux victimes avec Alphonse Areola qui va perdre sa place de numéro 1, et Kevin Trapp qui devrait en tirer les conséquences et être transféré. C’est la version annoncée par Alessandro Canovi, agent bien implanté à Paris, dans la presse italienne.

« Areola, il ne me semble pas que le PSG ait l’intention de le vendre, c’est Trapp qui pourrait partir. Areola a l’ambition d’être titulaire et si le PSG s’ouvre à une vente – et je ne m’y attends pas – Naples pourrait être intéressé », a ainsi fait savoir l’agent italien à la Radio CRC. Une issue qui semble inévitable, même si Areola pourrait tout de même avoir du mal à digérer un retour sur le banc de touche après une saison pleine avec Paris.