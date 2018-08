PSG : Trapp fait un geste d'une classe énorme envers Buffon

Dans : PSG, Ligue 1.

Gianluigi Buffon a remporté samedi avec le Paris Saint-Germain un nouveau trophée, le premier sous le maillot du club de la capitale.

Du haut de ses 40 ans et d'un palmarès inouï, le légendaire gardien italien a cependant apprécié à sa juste valeur ce Trophée des champions gagné avec son nouveau club. Et il a encore plus apprécié la décision de Kevin Trapp lequel lui a proposé de lui donner son numéro, le 1, afin que Gianluigi Buffon en profite cette saison, le gardien de but allemand récupérant, lui, le numéro 30.

« Même à 40 ans, vous pouvez toujours être heureux de la victoire d’une Supercoupe. Merci encore à la Juventus qui m’a permis, avec la culture du travail, d’atteindre cet âge dans des conditions optimales (...) Merci au PSG qui a trouvé les arguments nécessaires pour essayer de me pousser encore plus loin. Merci à mes nouveaux compagnons qui m’ont permis de gagner un autre trophée et m’ont accueilli avec enthousiasme, courtoisie et respect. Et merci à Kevin Trapp qui, malgré le fait qu’il me l’ait déjà proposé il y a quelques jours, a voulu aujourd’hui me donner le maillot de numéro 1. Merci beaucoup Kevin et merci à tous ceux qui me permettent de connaître encore cette excitation », a indiqué, via son compte Instagram, Gianluigi Buffon.