PSG : Trapp est prêt à partir... au combat avec Areola

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Malgré un intérêt du Borussia Dortmund, Kevin Trapp ne souhaite pas quitter le Paris Saint-Germain, où il compte bien retrouver une place dans le onze de départ.

Plus ou moins titulaire dans la cage du club de la capitale l'année dernière, sachant qu'il a joué plus de matchs (31) qu'Areola (27), Kevin Trapp est passé à la trappe en ce début de saison. Installé sur le banc de touche, au contraire de son rival français, qui a joué les onze premiers matchs du PSG, le portier de 27 ans n'a plus la confiance d'Emery. Par conséquent, et sachant que son entraîneur ne semble pas prêt à changer d'avis, le gardien allemand pourrait avoir des envies d'ailleurs.

D'après la presse allemande, le Borussia Dortmund, qui serait à la recherche d'un nouveau gardien pour concurrencer Bürki, souhaiterait faire une offre de 15 ME à Paris lors du prochain mercato hivernal. Sauf que Trapp n'a pas l'intention de quitter la L1. En effet, selon Bild, l'ancien de Francfort n'est pas intéressé par le BvB, l'actuel leader de la Bundesliga, tout simplement parce qu'il veut se battre pour repasser devant Areola. Ce qui signifie donc que le PSG dispose encore de deux gardiens en pleine lutte pour occuper le poste de titulaire. Emery aime ça...