PSG : Trapp accepte de jouer avec le feu avant le Mondial

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Titulaire la saison dernière (24 matchs en 2016-2017), Kevin Trapp est désormais le remplaçant d’Alphonse Areola au Paris Saint-Germain.

Non-utilisé par Unai Emery cette saison, l’international allemand (2 sélections) va-t-il quitter le club de la capitale cet hiver ? Récemment, l’ancien gardien de but de Francfort ouvrait clairement la porte à un départ en janvier afin de ne pas rater le Mondial 2018 avec l’Allemagne. Mais ces dernières heures, il semblerait que la tendance se soit inversée.

Un pari osé pour Trapp à 6 mois du Mondial

Selon les informations d’ESPN, le Paris Saint-Germain et Kevin Trapp se sont mis d’accord pour un départ l’été prochain, dans le cas où le gardien de 27 ans serait toujours numéro 2 dans la hiérarchie. Une décision plutôt sage, quand on sait qu’il ne faut pas grand-chose à Unai Emery pour changer son gardien de but. Récemment, le Borussia Dortmund a manifesté son intérêt pour Kevin Trapp, mais il semblerait que la formation germanique ne soit pas disposée à payer une indemnité de transfert pour le gardien parisien. Ce dernier n’a plus qu’à espérer que le temps de jeu qu’il grappillera lors des matchs de coupes nationales lui permettra de participer à la Coupe du Monde avec Joachim Löw.