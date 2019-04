PSG : Transfert improbable, Dugarry rejoint les pro-Verratti

Dans : PSG, Ligue 1.

Tant de compliments en l’espace d’une semaine, Marco Verratti n’y est sûrement pas habitué.

Il faut dire que l’Italien a surpris tout le monde en inscrivant un but en sélection, puis un autre avec le Paris Saint-Germain mercredi, en demi-finale de la Coupe de France contre Nantes (3-0). Du coup, le milieu de terrain a droit à un traitement différent. Fini les critiques sur son niveau, son irrégularité, son hygiène de vie… Même l’un de ses plus grands détracteurs Christophe Dugarry a rejoint le camp de ses admirateurs !

« Marco Verratti a maintenant 26 ans, j’espère qu’il est à un tournant de sa carrière, a commenté le consultant de RMC. C’est un joueur atypique. Ses détracteurs mettent souvent en avant la pauvreté de ses statistiques. Il est vrai que les statistiques, c’est important pour un joueur. Néanmoins, il faudra le regarder différemment durant toute sa carrière, sans se focaliser sur les chiffres. C’est un joueur différent des autres, qui a du génie. »

Dugarry et « le grand Verratti »

« Le voir marquer des buts, ce serait juste un plus. Mais je pense qu’il en est capable. Désormais, il est accepté en sélection, tous les Italiens reconnaissent son talent. Mentalement, cela peut lui servir et peut lui permettre de prendre plus de responsabilités encore. 26 ans, c’est son moment. Il a compris qu’il fallait qu’il se professionnalise. J’espère que l’on va voir le grand Verratti », a encensé Dugarry, qui a pourtant fracassé le « Petit Hibou » ces dernières années.