PSG : Trahi par Tuchel au mercato, Areola a la rage

Mercredi prochain, Alphonse Areola retrouvera le Parc des Princes et le Paris Saint-Germain avec un maillot adverse, celui du Real Madrid.

Un scénario qui n’était pas du tout prévu au début de l’été, surtout qu’il avait prolongé son contrat jusqu’en 2023 à la fin de l’année dernière. Début août, après le Trophée des Champions, l’international français avait l’assurance d’être le numéro un du club de la capitale. Sauf que son premier match raté de la saison, à Rennes le 18 août (1-2), lui a coûté sa tête. Tout simplement parce qu’il a été lâché par Thomas Tuchel. En poussant Leonardo à recruter Keylor Navas, après l’échec dans le dossier Donnarumma, l’entraîneur allemand aurait quelque peu trahi le portier de 26 ans. Pris de court, sachant qu’il ne voulait entendre parler que de la Premier League et de Londres en cas de départ, le champion du monde a finalement validé son prêt au Real, où Zidane l’a demandé en remplacement de Navas, et en doublure de Courtois. Un été perturbant pour Areola, comme le raconte L’Equipe.

« Areola considère que son club l'a poussé vers la sortie et que son entraîneur, qui lui avait laissé entendre en juillet qu'il serait le numéro 1 devant Kevin Trapp, ne l'a jamais défendu. Il lui reste désormais à espérer que Zidane tiendra sa parole et le fera jouer parce qu'il n'a plus participé à une rencontre depuis la réception de Toulouse, le 25 août. Et à ce rythme, c'est sa place en équipe de France qui risque d'être menacée », a lancé le quotidien national, qui estime donc que le PSG n’a pas vraiment été réglo avec son titi parisien...