PSG : Trahi par Neymar, le Barça veut se venger avec Mbappé

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Au terme d’un long feuilleton, beaucoup se demandent si le FC Barcelone tenait vraiment à récupérer Neymar. Ce vendredi, l’information de Mundo Deportivo ne fait que renforcer ces doutes.

D’après le quotidien sportif, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne fait toujours pas l’unanimité au sein du club catalan. Personne n’a oublié la trahison du Brésilien, parti contre la volonté de ses supérieurs via sa clause libératoire en 2017. Deux ans plus tard, et après l’échec des discussions, l’ancien joueur de Santos attend désormais les prochains mercatos avec impatience, mais sans se douter que le Barça risque de le trahir à son tour… En effet, le champion d’Espagne s'interroge sur la pertinence d'un retour de Neymar.

Quitte à tenter un gros coup en 2020, Barcelone commence sérieusement à envisager la signature de Kylian Mbappé ! Bien sûr, les discussions avec le PSG seraient encore plus difficiles. D’autant que le Real Madrid a fait du Français sa priorité pour l’été 2020. Mais du côté du Camp Nou, on se dit que Mbappé a au moins autant de qualités que Neymar, marque davantage et a meilleure image auprès des supporters, sans parler de la jeunesse de l’ancien Monégasque déjà approché par le Barça en 2017. Un revirement de situation qui risque de ne pas plaire au clan brésilien, ni aux cadres du vestiaire barcelonais...