PSG : Tout sauf égoïste, Neymar reçoit un hommage XXL

Critiqué pour son arrogance et moqué pour ses simulations durant la Coupe du monde, Neymar ne jouit pas forcément d’une belle réputation auprès de tous les fans de football. Pourtant, le numéro 10 du Paris Saint-Germain mériterait une meilleure considération selon Filipe Luis, son partenaire en sélection du Brésil. Interrogé par Globo Esporte, le défenseur de l’Atlético Madrid a rendu un vibrant hommage à son partenaire, un homme ayant le cœur sur la main et qui a prouvé à plus d’une reprise son immense générosité.

« Neymar est un gars sensationnel. Celui qui connaît Neymar sait qu’il a un cœur extraordinaire, qu’il aide beaucoup de gens, qu’il pense beaucoup aux autres. Une idole comme lui est généralement égoïste, mais il a de nombreuses fois pensé à la manière d’aider quelqu’un en sélection. Il s’efforce de rendre tout le monde heureux. C’est quelqu’un de bien. Des milliers d’enfants l’adorent et l’imitent, mais des millions de gens ne l’aiment pas, ils pensent qu’il est arrogant, et cette image finit par être associée à leur vie personnelle. Mais je vois ses numéros, l’affection avec les fans. Cristiano Ronaldo est aussi considéré comme désagréable pour ce qu’il fait sur le terrain, mais c’est un type sensationnel. Neymar sait bien mieux que moi ce qu’il a à faire de son image. Il vit dans la gloire depuis qu’il a 15 ans » a expliqué le défenseur brésilien, qui avait été annoncé en partance pour le PSG l’été dernier avant de finalement poursuivre l’aventure avec les Colchoneros. Malgré la présence de son ami Neymar dans la capitale française…