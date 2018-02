PSG : Tout le PSG...et un joueur de l'OM à l'anniversaire de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Il y avait du beau monde dimanche soir dans ce restaurant proche de l'Opéra où Neymar fêtait avec un jour d'avance ses 26 ans. Et cette fois pas de fausse polémique, l'ensemble des joueurs du Paris Saint-Germain était au rendez-vous, notamment Edinson Cavani, mais également Unai Emery et Nasser Al-Khelaifi. Ronaldo, le vrai, était lui aussi convié à cet anniversaire de Neymar Junior...ainsi que Luiz Gustavo, le joueur brésilien de l'Olympique de Marseille, lequel a répondu favorablement à l'invitation de son compatriote et ami sans se soucier de ce qu'on dira de lui sur le Vieux Port. Luiz Gustavo, arrivé en compagnie de Thiago Silva, est suffisamment irréprochable sous le maillot de l'OM pour que les supporters lui laissent le droit de prendre un peu de bon temps avec les joueurs brésiliens de Ligue 1. La compétition reprendra vite ses droits...