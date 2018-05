PSG : Toujours traumatisé, Neymar va au Mondial à reculons

Dans : PSG, Foot Mondial, Mondial 2018.

Son programme n’a pas changé, Neymar n’accompagnera pas le Paris Saint-Germain à Caen samedi lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

L’attaquant parisien vient de reprendre l’entraînement individuel et n’est pas encore prêt pour les contacts. Son pied droit, touché en février dernier et opéré, a encore besoin de temps. Mais surtout, le Brésilien ressent une certaine appréhension avant son retour à la compétition. Toujours affecté par sa longue indisponibilité, Neymar ne peut s’empêcher de penser à une éventuelle rechute. Celle qui pourrait briser son rêve de remporter le Mondial 2018 avec la Seleção, attendue au tournant par tout un peuple.

« Personne n'a aussi peur que moi. Je sais que les gens sont un peu nerveux, mais personne ne l'est plus que moi, personne n'est aussi anxieux d'effectuer son retour que moi, a confié le Parisien à la chaîne TV Globo. C'est un moment très difficile, je crois que c'est l'un des plus difficiles que j'ai vécus, parce que nous sommes si proches de mon rêve de Coupe du monde. Grâce à Dieu, j'ai cette nouvelle chance de devenir champion du monde avec mon pays, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis petit, c'est mon objectif principal. J'espère que ce sera ma Coupe. » Rappelons que l’international auriverde s’était gravement blessé au dos lors du Mondial 2014.