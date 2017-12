PSG : Timothy Weah pense s’imposer les doigts dans le nez

Dans : PSG, Ligue 1.

Encore méconnu en France, le Parisien Timothy Weah fait déjà beaucoup parler de lui aux Etats-Unis.

Et pour cause, l’attaquant de 17 ans est considéré comme la future star de la sélection américaine. Un statut notamment lié à ses performances lors du Mondial U17 en octobre dernier, lorsque le fils de « Mister George », nouveau président du Liberia, a inscrit un triplé contre le Paraguay (5-0) en huitièmes de finale. De quoi booster la confiance de Timothy Weah, professionnel depuis cet été, mais qui se voit déjà s’imposer dans le groupe d’Unai Emery.

« Je ne pense pas que ce sera dur pour moi d’intégrer l’équipe première parce que je suis polyvalent. Je peux jouer sur l’aile ou au milieu de terrain, tu peux me faire jouer partout, a confié le natif de New York à Vice Sports. Simplement côtoyer ce genre de joueurs, et surtout Neymar qui est mon joueur préféré, c’est génial. Ce serait super cool de jouer à ses côtés. C’est la même chose avec Mbappé ou Cavani. Apprendre aux côtés de ce genre de joueurs est très important pour un jeune joueur comme moi. » Avant d’évoluer avec la MCN en match officiel, Weah junior devra se montrer patient.