PSG : Thomas Tuchel menacé à Paris, un nom surgit

Dans : PSG, Mercato.

Même s'il a prolongé son contrat juste après la fin du Championnat, Thomas Tuchel doit bien se rendre compte que des choses se sont tramées dans son dos, et notamment le possible retour de Leonardo au Paris Saint-Germain. Et si le technicien allemand du PSG se plaignait de voir Antero Henrique ne pas réellement tenir compte de ses choix au mercato, il sait probablement très bien que cela sera encore pire avec le Brésilien, lequel estime que chacun doit rester à sa place et que le rôle de l'entraîneur est...d'entraîner. Leonardo pourrait donc remettre de l'ordre aussi à ce niveau, surtout que des rumeurs évoquent la venue d'un coach italien sur le banc du Paris SG.

Ce samedi, Dominique Sévérac rappelle que Leonardo ne reviendra pas à Paris pour faire du tourisme. « Devant les caméras, Leonardo fera ami-ami avec Tuchel et le soutiendra. Mais il ne l’a pas nommé. S’il faut le débarquer, pour incompatibilité dans le travail ou parce qu’il pense qu’il y a mieux sur le marché, le Brésilien n’aura pas d’état d’âme », prévient le journaliste. Et cela tombe bien puisque le nom de Massimiliano Allegri a quitté la Juventus et cherche déjà un club pour rebondir. De là à le voir débarquer au Paris Saint-Germain...