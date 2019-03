PSG : Thomas Tuchel accusé d'avoir commis une erreur XXL à Paris !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Si Thomas Tuchel était sur un nuage depuis sa signature au Paris Saint-Germain, l'élimination en Coupe de la Ligue face à Guingamp ne l'égratignant même pas, le coach allemand du PSG n'est plus épargné depuis la violente sortie de route européenne face contre Manchester United. Et si nombreux sont ceux qui rappellent que le Paris SG de Laurent Blanc avait fait mieux, et celui d'Unai Emery était aussi mauvais en C1, Thomas Tuchel se voit surtout attaquer concernant son absence de choix au poste de gardien de but.

Car si mercredi après-midi Yahoo France a mis le feu en annonçant que c'est Alphonse Aréola qui allait être titulaire contre Manchester United, c'est bel et bien Gianluigi Buffon qui était dans les buts contre les Red Devils. Et sans être désagréable avec le légendaire gardien de but italien, il est clair qu'il a été mauvaise sur ce match. Pour Jérôme Alonzo, Thomas Tuchel est le fautif et il doit vite faire un choix final alors que l'on évoque une possible prolongation pour Gianluigi Buffon. « Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Buffon faire une erreur comme ça, elle est très perturbante. J'adore Areola et Buffon, mais pas en même temps. Je me tue à dire que cette alternance, ce n'est pas fantastique. Soit on tranche et Alphonse Areola est une doublure, soit Buffon ne vient pas. J'avais dit qu'un jour ou l'autre on allait payer ce système. Là, tu paies l'addition », constate, dans L'Equipe, l'ancien gardien de but du Paris Saint-Germain.