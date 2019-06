PSG : Thomas Meunier plan D de Man Utd et trop cher pour Arsenal ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Même s'il attend toujours une éventuelle prolongation de contrat du côté du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier a bien compris que son avenir allait probablement s'inscrire loin du club de la capitale. Et parmi les équipes citées pour accueillir éventuellement le défenseur international belge, les noms de Manchester United et d'Everton ont été récemment cités. Mais ce samedi, Sky Sports affirme que si les Red Devils ont effectivement un oeil sur Thomas Meunier, ils n'ont jamais fait de ce dernier leur choix numéro 1 au mercato, loin de là même.

Et c'est plutôt du côté d'Arsenal qu'il faut regarder concernant le joueur belge du PSG, même si là aussi il y a un souci majeur. « Unai Emery a été en contact avec lui à plusieurs reprises, car un arrière droit est une priorité de ce mercato pour Arsenal. Mais le problème est que le PSG réclame près de 30ME pour leur joueur et je me demande si les Gunners auront beaucoup d’argent à dépenser après avoir raté la qualification pour la Ligue des champions (...) Son agent a aussi rencontré Everton, mais il n’a pas d’offre concrète », explique le correspondant en Angleterre de plusieurs médias belges en réponse aux questions de Sky Sports sur Thomas Meunier.