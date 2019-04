PSG : Thomas Meunier fait le malin, Paris ne rigole plus

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Thomas Meunier est un sacré client sur les réseaux sociaux, le défenseur international belge du Paris Saint-Germain étant du genre prompt à dégainer la petite phrase qui fait mouche. Mais certains de ses comportements en ligne ont réussi à lui faire mettre à dos une grosse partie des supporters parisiens, notamment un récent like sur un message de Manchester United. Mardi, réagissant à un article qui affirmait qu'il avait demandé à partir du PSG, Thomas Meunier avait vivement riposté en lançant : « On est toujours le 1er avril? 🤣🤣 quand je vais resigner pour 5 ans, ça va saigner du nez ». Un message qui a valu au défenseur des réponses pas toujours très tendres.

Revenant sur le coeur du sujet, à savoir l'avenir parisien de Thomas Meunier, Le Parisien est clair et net. « L’arrière droit belge, en fin de contrat en 2020, ne sera pas retenu si une offre intéressante se présente », explique le quotidien francilien, qui ne mise pas vraiment sur une prolongation de contrat et envisage plutôt un départ du défenseur belge dès le prochain mercato, histoire qu'il ne parte pas libre dans un an. On verra bien qui saignera du nez au dernier jour du marché estival des transferts.