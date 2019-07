PSG : Thiago Silva out, Paris vise un Français au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Comme indiqué ce week-end par nos confrères du Parisien, Leonardo a l’intention de vendre Thiago Silva durant ce mercato estival.

Le Brésilien, en fin de cycle dans la capitale selon la direction, est prié de trouver une porte de sortie. En revanche, le champion de France en titre ne devra pas se tromper au sujet de l’identité de son successeur. Leonardo rêvait de l’international néerlandais Matthijs De Ligt, mais ce dernier est bien plus proche de la Juventus Turin que du Paris Saint-Germain. Par conséquent, Paris a activé d’autres pistes.

Et l’une d’entre elles mène à Abdou Diallo, à en croire les informations de Sky Sports. Auteur d’une très grosse saison au Borussia Dortmund, le Français de 23 ans fait l’unanimité en Allemagne. Mais l’ancien Monégasque craint pour sa place de titulaire au sein de l’équipe de Lucien Favre, avec le retour de Mats Hummels en provenance du Bayern Munich. Ainsi, il pourrait être ouvert à un départ et le PSG est logiquement venu aux renseignements. Sans pour autant faire d’offre pour celui dont le prix devrait osciller entre 40 et 50 ME selon la presse allemande.