PSG : Thiago Silva muscle sa sécurité, sa famille n'en peut plus

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche, en repartant d'un tournoi de football à Créteil, le jeune fils de Thiago Silva et la tante de son épouse ont été attaqués par des malfrats armés qui voulaient la montre de luxe de la jeune femme. Du côté du défenseur du Paris Saint-Germain, dont la maison avait été cambriolé, on commence à flipper un peu, l'épouse du défenseur brésilien n'ayant pas masqué son agacement.

« La sensation qui prédomine est celle de l’insécurité, sensation qu’on n’avait jamais éprouvée depuis que nous avons déménagé à Paris. J’espère que la police va identifier les malfaiteurs. Nous avons beaucoup de respect envers les supporters du PSG et les fans de Thiago. Nous n’avons jamais refusé le moindre autographe ou photo. La sensation, c’est que la violence est de plus en proche et c’est difficile d’accepter ça car nous aimons la France et nous avons vécu des moments heureux et inoubliables ici », avoue, dans Le Parisien, Isabelle Silva. Et pour éviter une nouvelle attaque de ce genre, Thiago Silva a décidé de mettre en place une équipe de sécurité renforcée autour de sa famille lorsqu'elle se déplace dans la capitale et sa banlieue.