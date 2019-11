PSG : Thiago Silva met un stop à cette rumeur tenace

Dans : PSG.

Dans les prochaines semaines, le Paris Saint-Germain va devoir trancher la question de l’avenir de Thiago Silva, lequel sera en fin de contrat en juin prochain.

Pour l’heure, les discussions n’ont pas encore commencé entre le clan du défenseur brésilien et la direction du Paris Saint-Germain. Une information confirmée par Thiago Silva en personne dans les colonnes de France Football. Prolongation à Paris ou pas, l’ancien défenseur du Milan AC a indiqué qu’il était hors de question pour lui de rentrer au Brésil. Et pour cause, son objectif est de continuer sa carrière en Europe afin d’être toujours un leader de la sélection brésilienne. Fluminense, qui le courtise avec assiduité, peut donc lâcher l’affaire…

« Si mon ami entraîneur de Fluminense me met la pression pour un retour ? Non, il sait quels sont mes objectifs. Il sait très bien que je veux participer aux éliminatoires et être un leader de la Seleçao. Mais, pour ça, j’ai besoin de continuer à jouer en Europe. Au Brésil, une news est sortie et disant que le PSG n’avait toujours pas renouvelé Cavani et Thiago Silva et que ça sentait la fin pour nous. Mais les discussions n’ont même pas commencé ! Il y a des spéculations mais les gens ne savent pas, ils n’ont aucun élément et parlent sans savoir. Quand on commencera à discuter, on pourra alors dire si on se dirige vers une prolongation ou vers un départ » a d’ores et déjà prévenu Thiago Silva, qui espère ardemment signer un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain.