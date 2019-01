PSG : Thiago Silva explique aux arbitres comment gérer Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Touché au pied droit contre Strasbourg (2-0) mercredi, Neymar n’est pas certain de pouvoir affronter Manchester United en Ligue des Champions.

Au Paris Saint-Germain, cela rappelle forcément les mauvais souvenirs de la saison dernière, lorsque le Brésilien, blessé au même endroit, avait manqué le huitième retour face au Real Madrid. C’est pourquoi les Parisiens en veulent aux arbitres français qui, selon eux, ne protègent pas suffisamment les joueurs de talent. Alors après la lettre d’Antero Henrique à la FFF et le coup de gueule de Neymar Senior, Thiago Silva a donné petit cours d’arbitrage pendant sa conférence de presse.

« Neymar est triste bien sûr. Il a très bien commencé la saison comme l’année dernière. Vendredi, on a essayé de parler d’autre chose pour le faire rigoler un peu. C’est dur de rester sans jouer en ce moment. Je me sens très, très triste, a confié le capitaine parisien. Les arbitres pourraient éviter cette situation. Neymar a pris trois coups et il siffle au bout de trois coups. S’il siffle tout de suite, peut-être que cela ne se produit pas. J’ai parlé avec l’arbitre, il m’a dit que Neymar était en train de contrôler le ballon. Je ne comprends pas bien l’arbitrage parfois. » Si le meneur de jeu ne revient pas à temps, le PSG n'a pas fini de se plaindre...