PSG : Thiago Silva est énorme, il fait craquer Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Thiago Silva n’a jamais caché que son envie était de prolonger en faveur du Paris Saint-Germain.

Pour cela, le Brésilien doit se montrer parfait sportivement. Et c’est le cas depuis le début de la saison puisque l’ancien du Milan AC est le meilleur défenseur du PSG, offrant toutes les garanties nécessaires à son entraîneur et faisant preuve d’une remarquable régularité. Ses performances pourraient rapidement être récompensées puisque selon les informations d’Isabela Pagliari, toujours bien informée, des négociations ont débutées pour la prolongation du « Monstro » de Paris.

« Thiago Silva veut rester au PSG. Il aime la ville et sa famille est trop adaptée à Paris. Il y a des discussions entre Thiago Silva et les dirigeants du PSG, mais pour l’instant il n’y a pas d’accord, mais vu les performances exceptionnelles de Thiago Silva, je crois que le PSG doit y penser. Certes, Thiago n’est plus l’avenir du PSG, mais il y a toute une histoire derrière lui et je crois qu’il faut penser avec le cœur. Il peut encore rester deux ans. Après, je pense que c’est Marquinhos qui va occuper la place de capitaine » a commenté la journaliste brésilienne sur l’antenne d’Europe 1. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé entre Thiago Silva et le Paris Saint-Germain…