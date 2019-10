PSG : Thiago Silva est bientôt fini, Leonardo sans pitié

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d’un début de saison solide, Thiago Silva entend bien démontrer qu’il possède encore de très beaux restes à 35 ans.

Au PSG, tout le monde reste persuadé qu’il peut encore rendre des services, et qu’il fait partie de l’équipe type si tout le monde est sur le pont, notamment pour les gros matchs de Ligue des Champions. Pour l’avenir, le discours est bien différent. O Monstro aimerait en effet prolonger son contrat, et pourquoi pas terminer sa carrière au PSG. Pour le moment, aucune discussion n’a eu lieu à ce sujet, et la tendance d’une fin de collaboration à l’issue de la saison prend de l’ampleur. Ceci malgré les messages du Brésilien, qui ne cache pas son envie de poursuivre l'aventure.

Après ESPN, c’est Sky Sports qui affirme que Leonardo souhaite tourner la page Thiago Silva, un joueur qu’il a fait venir à Paris lors de son premier passage. L’idée est de laisser la place à ses successeurs, et notamment aux jeunes Abdou Diallo, Thilo Kehrer ou Presnel Kimpembe. Thomas Tuchel a en effet du choix à ce poste pour la suite, même si « TS » fait toujours partie des incontournables à l’heure actuelle. Cela devrait toutefois s’arrêter en juin 2020, huit ans après son arrivée en provenance du Milan AC.