PSG : Thiago Silva en Italie, la rumeur enfle !

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Silva n’a toujours pas reçu de proposition de prolongation la part du Paris Saint-Germain. Une situation qui alerte à travers l’Europe…

Et pour cause, malgré son âge (35 ans), le capitaine du Paris Saint-Germain affiche toujours un niveau exceptionnel. S’il venait à ne pas être prolongé, il serait donc logique que de nombreuses écuries européennes se positionnent pour tenter de le récupérer à moindre coût. Son nom a d’ores et déjà circulé au Brésil, mais selon les informations de Calcio-Mercato, Thiago Silva jouit toujours d’une cote excellente en Italie, où il a brillé de mille feux lorsqu’il évoluait au Milan AC.

C’est justement le club lombard qui penserait à son come-back, selon le média transalpin. Pour l’heure, il n’y aurait néanmoins pas eu le moindre contact entre Thiago Silva et la direction milanaise. Car à ce jour, la priorité absolue de Thiago Silva est de prolonger son contrat en faveur du Paris Saint-Germain, comme il l’a répété à de nombreuses reprises. Cependant, si la situation actuelle venait à perdurer dans le temps, alors le Milan AC pourrait tenter une offensive pour récupérer l’international auriverde. Reste à voir si la concurrence serait importante, alors que les rumeurs de mercato sont très rares ces dernières semaines autour de Thiago Silva. Pour rappel, Leonardo avait sous-entendu après PSG-Bruges que ce dossier n’était pas encore brûlant, et que Paris prendrait le temps de prendre la bonne décision.