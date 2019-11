PSG : Thiago Silva craque pour le Mbappé du Real

Dans : PSG.

Le 26 novembre prochain, le PSG affrontera le Real Madrid en Ligue des Champions. Une rencontre qui aura son importance dans la quête de la première place…

Assurément, le Paris Saint-Germain aura face à lui une équipe bien plus en forme que lors du match aller. Et pour cause, Zinedine Zidane a désormais trouvé sa formule en attaque avec Karim Benzema, Eden Hazard, et le jeune phénomène brésilien Rodrygo. A seulement 18 ans, l’ailier droit fait penser à un certain Kylian Mbappé, affichant une sérénité incroyable en Ligue des Champions. Buteur à trois reprises contre Galatasaray la semaine dernière, Rodrygo sera sans aucun doute la menace n°1 pour le PSG selon Thiago Silva.

« Je crois que beaucoup sont surpris de voir un joueur de 18 ans avec autant de personnalité. Quand vous voyez la manière dont il marque des buts, il est très serein, très tranquille. Ce n'est pas un garçon excité ou qui veut se faire remarquer » a indiqué le défenseur central du PSG, avant de poursuivre. « Il sait ce qu'il veut faire de sa carrière. Avoir autant d'expérience à un si jeune âge et marquer trois buts en Ligue des champions, ce n'est pas donné à tout le monde. J'espère que Zidane le laissera sur le banc contre nous » a confié Thiago Silva, qui côtoie pour la première fois Rodrygo en sélection actuellement. Et qui se méfiera particulièrement de lui sur la pelouse de Santiago Bernabeu…