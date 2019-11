PSG : Thiago Silva confronté à un dilemme infernal au mercato ?

Dans : PSG.

Du haut de ses 35 ans, Thiago Silva demeure le défenseur le plus performant du Paris Saint-Germain. Mais son contrat avec le champion de France en titre expire en juin prochain.

Et pour l’heure, le club de la capitale n’a proposé aucune prolongation à son joueur, capitaine depuis 2012. Dans l’esprit de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, il est visiblement encore trop tôt pour entamer des négociations. Et pour cause, l’état-major du PSG est conscient que si Thiago Silva affiche ce niveau XXL, c’est en partie car il souhaite prouver à tout le monde qu’il a encore le niveau. Mais pour Jean-Marc Pilorget, recordman du nombre de matchs joués sous le maillot de Paris (435 matchs), Thiago Silva devra peut-être accepter de glisser dans la hiérarchie des défenseurs centraux s’il veut prolonger.

« Vu son intelligence de jeu, ce n'est pas une surprise de le voir revenir à ce niveau. L'âge n'a pas d'importance quand on a son hygiène de vie. C'est un très grand professionnel. Et de nouveau le patron de cette défense et de cette équipe. Mais le conserver repousse l'émergence de la paire Marquinhos-Kimpembe qui ressemble beaucoup à la charnière du futur. Il fait partie des grands défenseurs de l'histoire de ce club, mais peut-il se glisser à l'avenir dans la peau d'un n° 2 ou d'un n° 3 ? Tout dépendra de ce que lui propose le PSG » a indiqué l’ancien joueur dans les colonnes du Parisien. Reste maintenant à voir à quoi aboutiront les négociations entre Paris et Thiago Silva, si elles débutent un jour.