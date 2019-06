PSG : Thiago Silva a trouvé un club s'il quitte Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Mondial.

« Le futur ponte du domaine sportif a l’intention de trouver un successeur à Thiago Silva, 34 ans ». Mardi, Le Parisien confirmait dans ses colonnes que Leonardo a bien l’intention de tourner la page Thiago Silva, joueur qu’il a lui-même recruté en provenance du Milan AC il y a sept ans. L’international brésilien n’est plus tout jeune et aux yeux du futur boss du PSG, il va devenir urgent de lui trouver un successeur. Dans cette optique, Paris étudie plusieurs pistes, dont celles menant à De Ligt, Otamendi ou encore Koulibaly.

Une chose est sûre : Thiago Silva n’aura pas de mal à se trouver un nouveau point de chute. En effet, Fluminense est prêt à tous les sacrifices financiers pour faire revenir son ancien joueur, comme le président Mario Bittencourt l’a expliqué à la chaîne de télévision Bandeirantes. Reste maintenant à voir si du côté de Thiago Silva, on acceptera de quitter Paris à un an de la fin de son contrat. Et surtout, s’il est prêt à revenir au pays ou s’il envisage une dernière aventure en Europe. Autant de questions qui restent pour l’instant sans réponse…